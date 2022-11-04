إرشادات للوصول للمواقف المجانية لحضور بطولة "البادل تنس"

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي القادمون لحضور نهائيات بطولة العالم للبادل تنس -دبي 2022 بين 4 و5 نوفمبر 2022 باستخدام مركباتهم الخاصة، الى ركنها في المواقف المجانية التي وفرتها الهيئة في منطقة القرهود منذ اليوم الأول للبطولة، واستخدام حافلات الهيئة للوصول إلى موقع البطولة.

وانطلقت البطولة على ملعب سوق دبي الحرة للتنس في31 نوفمبر المنصرم وتستمر حتى يوم غد 5 من نوفمبر. وتُقام البطولة ضمن فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، بمشاركة 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة.

وتظهر الخريطة المرفقة مواقع اللوحات الإرشادية الواجب اتباعها للوصول لمنطقة الحدث.