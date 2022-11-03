تأشيرة حاملي «هَيّا» متوافرة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التقديم على طلب تأشيرة زيارة لحاملي بطاقة «هيا» على مدار اليوم، طوال أيام الأسبوع عبر موقعها الإلكتروني للخدمات الذكية والتطبيق الذكي، فيما يبلغ زمن إنجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها 48 ساعة.

وذكرت الهيئة أنه يمكن للمشجعين الدوليين من حاملي بطاقة (هَيّا) المخصصة لحضور منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022» زيارة دولة الإمارات طوال فترة إقامة الحدث.

وأوضحت أن هذه التأشيرة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لحاملي بطاقة مشجع «هيّا»، بغرض الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرات عدة خلال مدة صلاحية التأشيرة من دون ضامن أو مستضيف، وذلك لمدة 90 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة.

وبينت أن هناك خمس خطوات للحصول على هذه التأشيرة، هي: تعبئة البيانات، المرفقات، دفع الرسوم، تقييم الخدمة، ثم استقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الوثائق والمستندات المطلوبة لطلب التأشيرة هي: نسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، صورة شخصية ملونة، نسخة من بطاقة المشجع هيّا، نسخة من التأمين الصحي عن كامل مدة التأشيرة، علماً أن الوثائق الإجبارية والاختيارية قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

وذكرت أن هناك ثلاثة متطلبات هي: أنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر، أن يكون المستفيد من الطلب حاملاً لبطاقة المشجع «هيّا»، الحصول على تأمين صحي لكامل مدة التأشيرة.

وأكدت الهيئة جاهزيتها لبدء تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية متعددة الدخول إلى دولة الإمارات، المخصصة لحاملي بطاقة «هَيّا»، مرحبة بالمشجعين الدوليين حاملي بطاقة «هَيّا»، الصادرة عن الجهات المنظمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لزيارة دولة الإمارات طوال فترة انعقاد الحدث المقام في قطر، وذلك في إطار دعم حكومة دولة الإمارات لدولة قطر الشقيقة، لاستضافة فعاليات ومنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر 2022.

ويمكن للزوار الدوليين التقديم على «تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا» السياحية من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، مشيرة إلى أن التأشيرة يتم إصدارها وفقاً لضوابط منظومة التأشيرات المحدّثة، وتتمتع بإمكانية الدخول المتعدد إلى دولة الإمارات خلال 90 يوماً من تاريخ الإصدار، وبرسم محدد مقداره 100 درهم فقط، مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة عند الطلب، ودون اشتراط ضامن أو إثبات الدخول المسبق إلى دولة قطر.

5 خطوات للحصول على التأشيرة

- تعبئة البيانات.

- تحميل المرفقات.

- دفع الرسوم.

- تقييم الخدمة.

- استقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني.