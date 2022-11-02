الجواز الإماراتي يمنح المواطنين دخول 177 دون تأشيرة مسبقة

زاد جواز السفر الإماراتي من عدد الدول التي تتيح لحامله الدخول إليها من دون تأشيرة مسبقة إلى 177 دولة، ليستمر في المحافظة على مركزه الأول، ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، بحسب آخر تحديث نشره موقع «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وذكر «باسبورت إندكس» أن جواز السفر الإماراتي يمنح حامله دخول 177 دولة حول العالم تشمل 120 دولة بدون تأشيرة و57 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول، فيما تتطلب 21 دولة تأشيرة مسبقة.

وأشار إلى ان حامل جواز السفر الإماراتي يستطيع حاليا السفر إلى 89.4% من دول العالم بدون تأشيرة مسبقة، من إجمالي 198 دولة حول العالم.

وبحسب الترتيب الأخير في المؤشر العالمي لقائمة أقوى جوازات السفر في العالم، فقد احتلت المركز الثاني بعد الجواز الإماراتي، جوازات سفر 11 دولة، وهي: ألمانيا، السويد، فنلدا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، والنمسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، حيث تمنح حاملها دخول 173 دولة بدون تأشيرة، يليها في المركز الثالث جوازات 8 دول أخرى تسمح لحاملها دخول 172 دولة، وهي: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، النرويج، بولندا، آيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا.

كما يحتل المركز الرابع ضمن القائمة 6 جوازات سفر تسمح لحاملها دخول 171 دولة، وهي جوازات: جمهورية التشيك، اليونان، المجر، اليابان، المملكة المتحدة، واستراليا، وجاء في المركز الخامس بدخول 170 دولة بدون تأشيرة جوازات كل من: سنغافورة، مالطا، ليتوانيا، سلوفيكيا، وكندا.

وتضاف حرية التنقل إلى العديد من دول العالم إلى قائمة الأولويات التي تقدمها دولة الإمارات لمواطنيها، ولا تقتصر العوائد الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية بغرض السياحة بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية وحتى إنسانية من خلال تسهيل التبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، بمميزات تقنية استثنائية تواكب تطلعات حكومة دولة الإمارات، وتعزز مسيرة التطوير والتحديث، إلى جانب تجسيد المكانة الحضارية التي بلغتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مختلف الخدمات الحكومية المقدمة، وتلبية لأحدث المتطلبات الأمنية والتكنولوجية في إثبات الهوية الشخصية، حيث يتفرّد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنية غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف.

جدير بالذكر أنه في بدايات العام 2020 وقبل انتشار جائحة كورونا، احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس» وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018.

وكان يتيح الجواز لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.