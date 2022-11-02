شرطة عجمان تسعد المتعاملين بالذكاء الاصطناعي

أفادت شرطة عجمان، بأنه في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وظّفت روبوتات السعادة في مراكز الخدمة، لتضاف إلى سلسلة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعزز رضا وسعادة المتعاملين.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، إن توظيف روبوتات السعادة في مراكز الشرطة الشاملة ومراكز الخدمة جاء لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الشرطة.

عجمان À الإمارات اليوم