"الهوية والجنسية": بدء إصدار تأشيرة الدخول للدولة لحاملي بطاقة "هَيّا " اعتبارا من اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن جاهزيتها لبدء تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية متعددة الدخول إلى دولة الإمارات والمخصصة لحاملي "بطاقة هَيّا" وذلك اعتبارا من اليوم.



ورحبت الهيئة - في بيان لها - بالمشجعين الدوليين حاملي "بطاقة هَيّا" الصادرة من الجهات المنظمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة انعقاد الحدث المقام في قطر وذلك في إطار دعم حكومة دولة الإمارات لدولة قطر الشقيقة لاستضافة فعاليات ومنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر 2022.



وأوضحت الهيئة أنه يمكن للزوار الدوليين التقديم على "تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا" السياحية من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae .. مشيرة إلى أن التأشيرة يتم إصدارها وفقًا لضوابط منظومة التأشيرات المحدّثة وتتمتع بإمكانية الدخول المتعدد إلى دولة الإمارات خلال مدة 90 يومًا من تاريخ الإصدار وبرسم محدد مقداره 100 درهم فقط، مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة عند الطلب، ودون اشتراط ضامن أو إثبات الدخول المسبق إلى دولة قطر.



ولفتت إلى مرونة الإجراءات المتعلقة بإصدار "تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا" السياحية المتاحة عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة والتي يتم الحصول عليها عبر الولوج إلى قائمة الخدمات العامة واختيار خدمة "تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا" ثم تعبئة بيانات الطلب وسداد الرسوم المحددة.



وجددت الهيئة ترحيبها بزوار الحدث القادمين عبر دولة الإمارات من مختلف دول العالم لحضور فعاليات وأنشطة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 وذلك تعزيزًا لآفاق التعاون وانسجامًا مع الروابط المشتركة مع الأشقاء في دولة قطر وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

