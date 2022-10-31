مواقف مركبات مجانية في دبي لجمهور بطولة العالم للبادل تنس 2022

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير مواقف مجانية في منطقة القرهود وتوفير حافلات عامة تنقل جمهور بطولة العالم للبادل تنس -دبي 2022 من المواقف إلى موقع البطولة وبالعكس، وذلك تسهيلا على الجمهور حضور البطولة براحة واستمتاع دون الانشغال بعناء التفكير بإيجاد موقف.

وتنطلق في دبي البطولة ابتداء من اليوم 31 الجاري حتى 5 من نوفمبر المقبل على ملعب سوق دبي الحرة للتنس.



ويخوض المنتخب الوطني للرجال، المكوّن من ثمانية لاعبين، منافسات البطولة لأول مرة على أرضه، في مواجهة قائمة من أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة، بما فيها الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل ودول أخرى.



يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص على توفير وسائل النقل الجماعي المجانية في مواقع محددة خلال انعقاد الفعاليات والأحداث الكبرى وذلك تشجيعا لأفراد الجمهور لحضور الفعاليات بطريقة منظمة وآمنة تضمن سهولة حركتهم وتمنع وقوع الاختناقات المرورية في مناطق انعقاد الفعاليات.