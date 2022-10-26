بلدية الشارقة: 15 اشتراطاً صحياً لتنظيم عمل محال «كي الملابس»

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن هناك 15 اشتراطاً رئيساً يجب توافرها في محال غسيل وكي الملابس، من أجل ممارسة النشاط، والتفتيش الدوري على هذه المنشآت للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات، التي تعتبر منظمة لسير العمل، ولضمان تقديم الخدمة للمتعاملين بما يضمن الصحة والسلامة العامة، حيث تعمل البلدية بشكل دوري على تنظيم زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة لمحال غسيل وكي الملابس، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق كل المحال التي يتم ضبطها غير ملتزمة بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكدت رئيسة قسم الرقابة الصحية، رقية إبراهيم، أن الشروط تشمل توفير معدات وأجهزة الغسيل والتنشيف والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتوفير صرف صحي مناسب بالأرضيات، وتوفير الحاويات اللازمة، وتوفير أرفف حفظ الملابس وحمالات الملابس وصيانتها، وتوفير الأكياس البلاستيكية للملابس، والمحافظة على النظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات والمعدات المستخدمة، والتعاقد مع منشأة لمكافحة الحشرات والقوارض معتمدة من بلدية مدينة الشارقة وتصديق العقد، فضلاً عن الاهتمام بنظافة العاملين والالتزام بارتداء الزي الموحد المناسب، وتوفير صندوق إسعافات أولية مجهز، والاهتمام بتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وصيانة الجدران والأرضيات والأسقف وكل المعدات والأدوات في المنشأة، وتوفير بطاقات الصحة المهنية لكل العاملين.

وأوضحت أن «البلدية نفذت منذ بداية العام الجاري أكثر من 3000 زيارة تفتيشية لمحال غسيل وكي الملابس، للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات، حيث وفرت البلدية كادراً من المفتشين للقيام بأداء دورها الرقابي والتوعوي، حيث تتم توعية العاملين في هذه المشآت على أهمية تطبيق المعايير الصحية وضرورة الالتزام بها».