«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد منذ بداية الأسبوع الماضي انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة مقارنة بالفترة نفسها من شهر سبتمبر، حيث تسود رياح جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحوّل في فترتي الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر، فيما تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، على أن تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 52 % تقريباً، وتزداد معها فرص تشكّل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وأوضح المركز أنه خلال الأيام المقبلة سيبدأ منخفض الهند الموسمي بالتراجع تدريجياً، فيما يؤثر امتداد المرتفع الجوي السيبيري على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات جوية سطحية ممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، منوهاً إلى تزايد كميات السحب وتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة، في حال ما صاحب هذه المنخفضات منخفضات جوية أخرى في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع حدوث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يبقى رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيظل رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء المقبل سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خصوصاً الغربية.