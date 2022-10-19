تحذير من استخدام «سماعات الرأس» أثناء قيادة الدرّاجات

حذّر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، قائدي الدراجات الهوائية والكهربائية، من استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب درّاجاتهم، مؤكداً أن سماعات الرأس تؤدي إلى تشتيت الانتباه خلال القيادة.

وذكر المركز، في منشور توعوي بثّه على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن استخدام الأفراد لسماعات الرأس خلال قيادة الدراجات يتعارض مع الحفاظ على سلامة قائد الدراجة، وكذلك سلامة مستخدمي الطريق.

وتوفر مدينة أبوظبي 3 مسارات آمنة ومتكاملة للقيام بجولات على الدراجات الهوائية، تشمل مضمار الكورنيش للدراجات، ومسار جزيرة الحديريات الذي يمتد على مسافة 28 كيلومتراً، ومضمار الوثبة للدراجات الهوائية الذي يمتد على مساحة 40 كم، الذي يتيح المرور عبر محمية الوثبة للأراضي الرطبة وعلى مقربة من أسراب طيور الفلامنجو في المحمية.