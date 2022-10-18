حملة لرصد واستبدال «الأعلام التالفة» في أبوظبي

باشرت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكز بلدية المدينة، والشهامة، ومصفح، ومدينة زايد، والوثبة، حملة لرصد واستبدال الأعلام التالفة في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بضرورة إبراز علم الدولة بشكل لائق على المنازل والمنشآت، تعزيزاً للمظهر الجمالي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.

وأوضحت البلدية أن الحملة، التي تستمر لمدة خمسة أيام على التوالي، تتضمن رصد الأعلام التالفة في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية، واستبدالها بأعلام جديدة، بالإضافة إلى توعية الملاك والمستأجرين بضرورة استبدال الأعلام التالفة بأخرى جديدة تليق برمز الدولة وتتماشى مع المظهر الحضاري العام للمدينة، وتعزيز هذه السلوكيات لدى الأجيال الجديدة تقديراً واحتراماً لعلم الدولة.