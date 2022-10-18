«طرق دبي» ترفع أسطول الحافلات وتطلق التطبيق الذكي لخدمات النقل المدرسي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن زيادة حجم أسطول مؤسسة تاكسي دبي من الحافلات المدرسية إلى أكثر من 750 حافلة مزودة بأفضل التقنيات وأنظمة التتبع، بالإضافة إلى إطلاق التطبيق الذكي لخدمات النقل بالحافلات بحلته الجديدة.

وقالت الهيئة رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أهم المشروعات التي نفذتها مع بداية تشغيل خدمة النقل المدرسي للعام الأكاديمي الجاري 2023/2022، إنها تدير نظام النقل المدرسي بشكل كامل من خلال أنظمة تتبع الحافلات التقنية وخدمات التطبيق الذكي للنقل بالحافلات، مضيفة أن النظام الذي يضطلع بتلبية متطلباته عدد من الأقسام والإدارات في الهيئة، يشمل الطلبة، والسائقين، والمشرفات، وآليات الرقابة والتشغيل، لضمان توفير خدمات تنقل آمنة وسهلة لأكثر من 26 ألف طالب ما بين المدارس الحكومية والخاصة على مستوى مدارس إمارة دبي.

وعن أهم التقنيات المتطورة المطبقة في الحافلات المدرسية التابعة لأسطول الهيئة، أكدت الهيئة مواكبتها جهود البحث والتطوير المستمرين وضمان تجهيز أسطولها من الحافلات المدرسية بمنظومة متكاملة من الأنظمة التقنية المتطورة لمراقبة ومتابعة الحافلات والطلبة، التي تشمل كاميرات المراقبة، وأجهزة الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلبة، وميزة إشعار الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID.

وأفادت الهيئة بأنه تم تنفيذ خطة زيارات للمدارس والحضانات مع بداية العام الدراسي الجديد، للتأكد من سلامة الحافلات المدرسية وتطبيق مواصفات الأمن والسلامة وإصدار التصاريح اللازمة لممارسة نشاط النقل المدرسي، وشملت 286 مدرسة وحضانة. وتابعت أنه تم التفتيش على الحافلات المدرسية للتأكد من وجود تصريح عند تشغيل أي مركبة في نشاط النقل المدرسي، وقيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق مصرح له، والتأكد من المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة بالنسبة للمقاعد والشكل الداخلي والخارجي للحافلة المدرسية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلة المدرسية، مؤكدة أنه ستفرض مخالفة في حال قيادة حافلة مدرسية من قبل سائق بتصريح منتهي الصلاحية لأكثر من 30 يوماً.

وأكدت الهيئة أن الفريق المختص بالرقابة يقوم بالتفتيش على الحافلات المدرسية عبر زيارات ميدانية يتم خلالها التأكد من تطبيق اللوائح المطبقة في الرقابة على تشغيل الحافلات المدرسية وفرض المخالفات في حال عدم تشغيل ذراع التوقف الإلكترونية للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلاب، وفي حال عدم إزالة أو تغطية عبارة حافلة مدرسية عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي، وعند تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي، كما يتم مخالفة سائق الحافلة المدرسية لعدم الالتزام بنظافة الحافلة أو الأكل والشرب أثناء قيادة الحافلة أو التدخين داخل الحافلة.

مخالفات

تستحق الحافلة المدرسية المخالفة والغرامة في حال:

■ عدم تشغيل ذراع التوقف الإلكترونية للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلاب.

■ عدم إزالة أو تغطية عبارة حافلة مدرسية عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي.

■ تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي.

■ عدم التزام سائق الحافلة المدرسية بنظافة الحافلة أو الأكل والشرب أثناء قيادة الحافلة أو التدخين داخل الحافلة.

برامج تدريبية

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جميع سائقي ومشرفات الحافلات يخضعون لبرامج تدريبية مكثفة بإشراف مدربين متخصصين معتمدين، حيث يجري تدريبهم على ممارسة القيادة الآمنة والمسؤولة بما يتماشى مع لوائح الهيئة التي تضع سلامة الطلاب على رأس أولوياتها، فضلاً عن خضوعهم لدورات تدريبية حول كيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وغيرها.

• 750 حافلة، قوام أسطول طرق دبي للنقل المدرسي مزودة بأفضل التقنيات وأنظمة التتبع.