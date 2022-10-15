90 شركة تقدم خدماتها للمواطنين في «ديكوبيلد 2022»

أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن أكثر من 90 شركة وعلامة تجارية تشارك في معرض «ديكوبيلد 2022» بدورته الجديدة، لتقديم العديد من خدمات الديكور والتصميم ومواد البناء المتنوعة، إضافة إلى العروض للمواطنين. وأشارت إلى الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزيات لاستقبال زوار المعرض، من مختلف إمارات الدولة في النسخة السادسة، التي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 20-23 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأوضحت المؤسسة أنه سيشارك بالمعرض أكثر من 17 فئة عرض؛ منها شركات التصميم الداخلي والديكور، والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، والأثاث والمفروشات، إلى جانب البنوك وشركات خدمات التمويل، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالإسكان. وأكدت اهتمامها بتنويع وتطوير الموضوعات التي تطرحها وتناقشها الفعاليات المصاحبة للمعرض من خلال دورات التوعية والإرشاد السكني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومجموعة من الاستشاريين والمتخصصين والخبراء، حول جملة قضايا مرتبطة بقطاع البناء والسكن الآمن والعصري، بما يعد إضافة نوعية للمعرض سنوياً.

كما يحرص ديكوبيلد على توفير التفاصيل الإسكانية للزوار سواء للمشروعات السكنية الخاصة أو تلك الموجهة للاستخدامات الاستثمارية والتأجير عبر أحدث التصميمات الهندسية وانتهاء بأرقى الديكورات الداخلية، بهدف مواكبة الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف مجالات التنمية لإسعاد أبنائها والمقيمين فيها، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهم.