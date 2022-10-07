محمد بن راشد: بصمات والدي ووالد دبي لم تغادر حياتنا ومشاريعه لم تغادر شوارعنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن بصمات مؤسس دبي الحديثة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لم تغادر حياتنا، ومشاريعه لم تغادر شوارعنا، ودروسه لم تغادر أذهاننا.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والتي تصادف اليوم: «قبل 32 عاماً غادرنا والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد.. بصماته لم تغادر حياتنا مشاريعه لم تغادر شوارعنا.. دروسه لم تغادر أذهاننا.. هكذا العظماء.. لا يغادرون المجد ولا يغادرهم.. رحم الله باني دبي.. ومهندسها.. ووالد شعبها».

فيما قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إننا ندرك حين نتأمل سيرة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، العظيمة وإنجازاته، أن للوطن أسساً راسخة وضعها قادةٌ مباركون.

وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: أن اليوم «يصادف ذكرى رحيل مؤسس دبي الحديثة الشيخ راشد بن سعيد، طيّب الله ثراه، الذي أسس يداً بيد مع الشيخ زايد بن سلطان اتحاد الإمارات، ندرك حين نتأمل سيرته العظيمة وإنجازاته أن للوطن أسساً راسخة وضعها قادة مباركون، نحن امتدادهم على هذه الأرض، وسنكمل المسيرة على نهجهم من أجل مستقبل أفضل». ونشر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تغريدة، قال فيها: «32 عاماً مرت على رحيل الشيخ راشد، ومازالت ذكراه وإنجازاته حاضرة بيننا ترسم واقع دبي وطموحاتها المستقبلية.. رحمك الله يا باني دبي.. وطموحاتها».

نائب رئيس الدولة:

«هكذا العظماء.. لا يغادرون المجد ولا يغادرهم.. رحم الله باني دبي.. ومهندسها.. ووالد شعبها».