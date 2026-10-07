مكتوم بن محمد: إرث راشد بن سعيد خالد في قلوبنا

استذكر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مآثر مؤسس دبي الحديثة، المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - رحمه الله - نستذكر مآثر مؤسس دبي الحديثة، والقائد الذي أحب شعبه، والرجل الذي بنى أولى مشاريع دبي الكبرى وكتب سطور حكايتها الفريدة».

وأضاف سموّه: «سيبقى إرثه خالداً في قلوبنا وفي كل تفاصيل دبي، نسأل الله أن يجعل الجنة مثواه ومستقرّه».