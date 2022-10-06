بلدية أبوظبي تنفذ حملة للحد من مظاهر الإزعاج

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال كل مراكزها الفرعية، حملة افتراضية للتوعية بالعمل في الأوقات المصرح بها للحد من مظاهر الإزعاج، استهدفت كل أفراد المجتمع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، بهدف الحفاظ على المظهر العام وصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتأتي الحملة، التي استمرت لمدة خمسة أيام متتالية، ضمن اهتمام البلدية بتوعية الجمهور بالالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة، والابتعاد عن المظاهر والسلوكيات السلبية التي تؤثر في المظهر العام وسلامة أفراد المجتمع.

وتضمنت الحملة إرسال رسائل توعية للفئات المستهدفة من أفراد المجتمع، ونشر العديد من منشورات التوعية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى تطبيق «فريجنا»، لحث أفراد المجتمع على تجنب السلوكيات المسببة للإزعاج، والعمل في الأوقات المحددة، وحفاظاً على البيئة الصحية الحضارية التي تتمتع بها أبوظبي.