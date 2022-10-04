64 منتسباً لأكاديمية سيف بن زايد يحصلون على رخصة «مسعف أول»

كرّمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية 64 من منتسبي شرطة أبوظبي لحصولهم على رخصة مسعف أول معتمدة من جمعية القلب الأميركية، بعد ترشيحهم وتأهيلهم من مركز الخدمات المشتركة التابع للأكاديمية.

وأفاد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، بأن الأكاديمية تابعت عملية تقييم وتأهيل المرشحين وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة والدقيقة بما يعزّز من رفع كفاءة المنتسبين وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة عالمياً.

وهنّأ الحاصلين على رخصة مسعف أول على استكمال متطلبات التخرج وحثهم خلال التكريم على متابعة المستجدات في مجالات عملهم ومواكبة التطورات البحثية والعلمية، والتي تعزّز من جهودهم في أداء مهامهم باحترافية عالية.

وأكد مدير مركز الخدمات المشتركة التابع للأكاديمية، الرائد خميس عبدالله التميمي، أن المركز أجرى كل الترتيبات لتأهيل المرشحين بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشمل الترشيح فرق الإسعافات الأولية التابعة للإدارات الموجودة ضمن مجمع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية من القطاعات الشرطية المختلفة لدورات الإسعافات الأولية (الإنعاش الرئوي).