تطوير شارع الاتحاد في عجمان يرفع قدرة الطريق إلى 16 ألف مركبة في الساعة

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنه من المتوقع إنجاز أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد بالكامل بحلول شهر أكتوبر من العام المقبل (2023)، مشيرة إلى أن المشروع يجري تنفيذه بكُلفة تبلغ 71 مليوناً و600 ألف درهم، لرفع مستوى الخدمة بما يتوافق مع رؤية المخطط الحضري الاستراتيجي عجمان 2040.

وذكرت بلدية عجمان في فيديو بثته أخيراً حول المشروع، أن التطوير يستهدف توسعة الشارع ليضم خمسة مسارات في كل اتجاه، من حدود إمارة عجمان عند محطة واسط، وحتى تقاطع جسر الشيخ خليفة، وإنشاء جسر موازٍ لجسر النعيمية بطول 550 متراً، يتكوّن من ثلاثة مسارات للقادمين من إمارة الشارقة باتجاه إمارة عجمان.

كما يتضمنُ المشروع جسراً للخروج من المنطقة الصناعية باتجاه إمارة الشارقة بطول 660 متراً، لرفع قدرة الطريق لاستيعاب نحو 16 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، وتوفير الوقت بنسبة 50%، كما يتضمّن كذلك إنجاز جميع أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار وتنظيم الخدمات ضمن منطقة المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ طرق خدمية ومواقف على جانبي الطريق، وتقاطع إشارات ضوئية مع فتحات دوران حرة للخلف تحت الجسور.

وبينت دائرة البلدية، أن التحويلة البديلة لشارع الاتحاد أسهمت في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتفادي الازدحامات والاختناقات على مدار الساعة، داعيةً سكان الإمارة وزوارها لاتباع اللوحات الإرشادية، واستخدام التحويلة التي صُممت وفق أعلى معايير المواصفات العالمية ومتطلبات الكثافة المرورية، لتحقيق سلامة الحركة المرورية، وعدم التعارض مع أعمال التنفيذ للمشروع، ولتحقيق كفاءة تشغيل عالية، حيث تتضمن التحويلة خمسة مسارات للقادم من إمارة الشارقة باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، بالإضافة إلى مسارين باتجاه منطقة النعيمية.