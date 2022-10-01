شرطة دبي تضيف أول سيارة كهربائية فارهة لأسطول دورياتها

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة "هونتشي E-HS9" التي تعتبر أول سيارة كهربائية فارهة تنضم لأسطول الدوريات الفارهة.

ودشن اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، السيارة الكهربائية في نادي ضباط شرطة دبي بحضور السيدة جوجو جانق شينلينج نائب الرئيس التنفيذي لشركة وون رود " ONEROAD"، وسعادة اللواء سعيد آل مالك مدير الادارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد حارب محمد الشامسي مساعد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور سعيد القمزي مساعد المدير العام لشؤون الرقابة، والعقيد جمعة الفلاسي نائب مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ، والنقيب شهاب أحمد السعدي رئيس قسم الدوريات الأمنية.

وأطلع اللواء المنصوري على مواصفات سيارات "هونتشي E-HS9"؛ التي تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومتر، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات، وسرعة انطلاقتها من مسافة صفر إلى 100 كيلو متر في 5 ثواني، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة.

وتندرج سيارة هونتشي E-HS9 تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذو إضاءة عالية، ومصابيح نهارية.

وأشاد اللواء المنصوري بالتعاون الوثيق مع شركة وون رود " ONEROAD"، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى اسطولها من الدوريات لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية الهامة، مثل برج خليفة و"بوليفار الشيخ محمد بن راشد" و"جي بي آر"، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

وأضاف أن رجال الشرطة سيساهمون من خلال سيارة "هونتشي E-HS9" في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

في ختام حفل التدشين، سلم سعادة اللواء المنصوري درعاً تذكارياً وشهادة تقدير إلى السيدة جوجو جانق شينلينج، وتم التقاط الصور التذكارية.