"سفاري دبي" تستقبل زوارها بحزمة جديدة من الباقات والفاعليات الممتعة

بدأت "سفاري دبي" أمس في استقبال زوارها للموسم الجديد، بعد الانتهاء من عملية تجديد وتطوير شاملة، حرصت من خلالها "بلدية دبي" على توسيع مرافق الحديقة وإثراء تجربة الزائر بشكل أكبر، حيث تقدم الحديقة للزائرين تجربة فريدة ومتميزة من خلال تعريفهم بأنواع مختلفة من الحيوانات والتي يقارب عددها 3000 حيوان من أصناف مختلفة وخصائصها الفريدة، فضلاً عن العروض الترفيهية والمناظر الطبيعية التي تشكل عامل جذب لجميع الفئات العمرية، ويزخر الموسم الجديد لـ«دبي سفاري بارك» بالعروض والفعاليات والمعارض والأنشطة، التي تجمع بين الجانب الترفيهي والجانب التثقيفي أيضاً.

وقال مدير إدارة الحدائق في بلدية دبي أحمد الزرعوني في تصريحات صحافية، أن البلدية أعدت حزمة مميزة من البرامج والفعاليات، تجعل من تجربة الزوارة رحلة ممتعة وشيقة وسهلة، مشيراً إلى أن تم إضافة حيوانات جديدة للحديقة، وتوفير قطارات جديدة لنقل الزوار.

وقالت فاطمة المهيري مرشد في سفاري دبي إن الحديقة تعد نقطة جذب مثيرة للزوار والمقيمين الدوليين على حد سواء، وتقدم باقات متنوعة تلبي تطلعاتهم وتضم العديد من البرامج التفاعلية الفريدة الممزوجة برحلة السفاري التي توفر للزوار تجربة فريدة لا تنسى، مشيرة إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة مثل تغذية الحيوانات والبرامج التعليمية والتوعوية والفعاليات الموسمية لإثراء تجربة الزائر.

وأضافت يشهد الموسم الجديد للحديقة عروضاً تفاعلية شيقة وفريدة، مثل عرض الطيور، وعرض مخلوقات العالم المذهلة، وعرض الطيور الجارحة، والاستمتاع بوجود حيوانات جديدة، مثل السعدان السنجابي، وغينون مونا، والذئب العربي، والغيبون الشمالي الأبيض، والإفطار مع الطيور وإطعام التماسيح.

فعاليات وأنشطة

وتعتبر حديقة سفاري دبي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي من أشهر حدائق دبي ووجهاتها السياحية، وكذا من أفضل 10 حدائق مماثلة في العالم، وذلك نظراً لعدة عوامل أبرزها أنها تحافظ على المعايير البيئية والحياة البرية وتعتني بصحة وتغذية الحيوانات فيها، علاوة على أنها تلبي متطلبات المتعة والترفيه للزوار من جميع الفئات، وبذلك فهي جديرة بأن تكون وجهة سياحية بارزة ضمن قائمة الخيارات والوجهات التي توفرها دبي للمقيمين والزائرين خصوصاً في مثل هذه الأوقات مع بدء انخفاض درجات الحرارة التي تسمح بممارسة العديد من النشاطات والفعاليات المسلية.

وتوفر الحديقة للزائرين باقات دخول متنوعة، كتذكرة رحلة سفاري والتي تمكن الزائر من الدخول إلى القرية الأفريقية، وقرية المستكشف، ورحلة سفاري، والقرية الآسيوية، ورحلة سفاري صحراء العربية ومزرعة الأطفال، ويمكن للزائر من خلالها الدخول إلى منطقة الوادي، والقرية الأفريقية، وقرية المستكشف بالإضافة إلى رحلة سفاري، والقرية الآسيوية، ورحلة سفاري صحراء العربية، ومزرعة الأطفال إضافة إلى خدمة القطار ومقاعد محجوزة في العروض الحية.

باقات الدخول

كما تتوفر باقة «خلف الكواليس» لخوض تجربة يعيش فيه الزائرون أوقاتاً ممتعة مع راعي الحيوانات حيث تسمح لهم الفرصة بالاقتراب من الحيوانات، والتعرف إلى بيئة مبيتها وطرق العناية بها، وتكون الرحلة في مركبة خاصة مع مرشد «الباقة تشمل 10 أشخاص»، أو باقة مصور في الأدغال وهي مخصصة لهواة التصوير، وتشمل تذكرة دخول الحديقة، رحلة سفاري ومركبة خاصة خلال الرحلة «الباقة تشمل 3 أشخاص».

وتضم أقسام حديقة سفاري دبي التي تبلغ مساحتها 119 هكتاراً، الكثير من المرافق والأماكن التي تعتبر مناطق جذب للزائرين منها منطقة المسارح والعروض العامة وهي منطقة تحتوي على العديد من الخصائص، حيث يتم عرض مسرحي لحياة الحيوانات الموجودة في السفاري ومعرفة أهم المعلومات عن كل حيوان وطبيعته السلوكية مثل الثعالب المائية والقرود وبعض الحيوانات المعرضة للانقراض، كما يعرض المسرح مجموعة عروض تخص الطيور بمختلف أشكالها وعروضاً لأهم مشاكل الكرة الأرضية وكيفية إيجاد حلول لإنقاذ كوكب الأرض من المشاكل التي يعاني منها.

حيوانات نادرة

ومن الأقسام المميزة في الحديقة رحلة السفاري في قرية إكسبلورر وهي عامل الجذب الرئيسي في دبي سفاري بارك، وتنقل الزوار في رحلات السفاري المفتوحة إلى أدغال آسيا وأفريقيا لمشاهدة الحيوانات المقيمة فيها، كما يمكن للزوار استكشاف القرية في مركبات مصممة خصيصاً والتعرف على العديد من أنواع الحيوانات مثل الحمير الوحشية والفهود والجاموس المائي، وتضم حديقة سفاري دبي مجموعة فريدة من الحيوانات النادرة حول العالم، حيث تضم حوالي 3000 نوع من الحيوانات النادرة المختارة من كل أنحاء العالم والاعتناء بها ووضعها في المناخ المناسب لكي تعيش في صحة جيدة مع تقديم الغذاء المناسب لها.

وإلى جانب ذلك تضم الحديقة مجموعة من المطاعم الشهيرة لتعزيز فرص المتعة والترفيه للزوار، حيث تقدم هذه المطاعم أطباقاً عالمية وعصائر ومشروبات ساخنة.