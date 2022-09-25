بلدية دبي تكثف جهودها الرقابية على المناطق السكنية في الإمارة

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية الميدانية للتحقق من مخالفات تواجد العزاب أو تعدد العائلات في مختلف المناطق السكنية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى التأكد من التزام السكان بالأنظمة والاشتراطات المتعلقة بتواجد العزاب أو تعدد العائلات، وحرصاً منها على تعزيز دورها في ضمان راحة وسلامة قاطني الإمارة.

الزيارات الميدانية ونسبة الالتزام

ونفذت البلدية خلال العام الجاري 19,837 زيارة ميدانية، حيث توزعت هذه الزيارات بشكل يومي خلال الفترات الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع كافة الشركاء باتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، حيث نتج عنها رفع نسبة التزام سكان المناطق بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها في الإمارة.

الإبلاغ عن الممارسات المخالفة

وتهيب بلدية دبي كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين في مجال تواجد العزاب أو تعدد العائلات في المسكن، حرصاً منها على سلامة قاطني الإمارة، والمبادرة إلى الابلاغ عن الممارسات المخالفة عبر الرقم المجاني 800900، وذلك إيماناً من البلدية بأهمية إشراك أفراد المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف الحملات التفتيشية والرقابية