متطلبات ميسَّرة لتأشيرة سياحة 5 سنوات في الإمارات

أتاحت دولة الإمارات، للأجانب من جميع الجنسيات، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول، صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار، من دون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة.

وحدّدت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل، أربعة متطلبات للحصول على هذه التأشيرة، أولاً، تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ (4000) دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب، ثانياً، استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر، ثالثاً، التأمين الصحي، رابعاً، صورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة.

وبيّنت مميزات عدة تمنحها هذه التأشيرة، وهي أنها تسمح للمستفيد منها، بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز الـ90 يوماً، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة.

ويجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

واستحدثت اللائحة تأشيرات زيارة عدة، وتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألّا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويعتبر الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد، ودفع الرسوم المستحقة.

كما تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

وذكرت الحكومة الرقمية أن دولة الإمارات تصدر تأشيرات سياحة مفردة أو متعددة الدخول، إذ تتيح التأشيرة السياحية قصيرة الأمد البقاء في الدولة 30 يوماً، بينما تتيح التأشيرة السياحية طويلة الأمد البقاء 90 يوماً، ويمكن تمديد تأشيرة السياحة المفردة مرتين دون الحاجة لمغادرة الدولة.

الجنسيات المؤهّلة

نصحت الحكومة الرقمية قبل التقدم بطلب تأشيرة سياحة إلى دولة الإمارات، التأكد من أن الشخص قد لا يحتاج إليها، إذا كان من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى دولة الإمارات، أو الدخول من دون تأشيرة مطلقاً.