3 خدمات جديدة لـ"الموارد البشرية والتوطين" عبر "واتس آب"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق قناة تواصل جديدة مع متعامليها عبر تطبيق الهواتف الذكية "واتس آب" على الرقم على الرقم 60059000 ، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة أنها أصبحت أول جهة اتحادية تملك صفحة موثقة على هذا التطبيق الهاتفي الذكي.

وذكرت الوزارة على صفتحها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها أطلقت هذه الخدمة الجديدة بهدف مواكبة توجهات حكومة الإمارات، ولتلبية متطلبات المتعاملين، لافتة إلى أن خدمة "واتس آب" تعد الأحدث ضمن منظومة مبادراتها للتواصل مع المتعاملين، والتي تحمل اسم "تواصل".

ووفقاً للوزارة يستفيد من هذه الخدمة أصحاب العمل والعمال والعمالة المساعدة والفئات الأخرى، إذ تتيح الخدمة الجديدة التواصل مع الوزارة بسهولة على مدار الساعة، ويُمكن من خلالها تقديم 3 خدمات رئيسة تشمل "الاستعلام عن حالة الطلب لأي معاملة، وكذلك الاطلاع على المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الاطلاع على قانون العمالة المساعدة والقرارات الوزارية الناظمة لسوق العمل في الدولة"، منوهة إلى أن الخدمة الجديدة توفّر حماية وخصوصية بيانات المتعاملين حيث تقدم بطريقة معتمدة وموثوقة.