شرطة الشارقة تدشّن مركزاً جديداً لفحص المركبات في خورفكان

دشّن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أمس، مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات في مدينة خورفكان، بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، بالتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي.

وأكد الشامسي أن افتتاح المركز جاء استكمالاً للخطط التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن تكون محطات تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات منتشرة في كل المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، للتسهيل على المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المركز الوحيد في المدينة، وتوزيع الجهد في ما بينهم، لتجنب أي ازدحام قد يسبب عرقلة لحركة السير، حيث إنه يقوم بخدمة سكان المنطقة، والمناطق المجاورة لها.

واطلع على آلية سير عملية الفحص، منذ دخول المركبة حتى خروجها، والأجهزة اللازمة لضمان إجراء الفحص الدقيق، وفق المعايير والأنظمة المعمول بها في الدولة، والمدة الزمنية المتوقعة لعملية إنجاز المعاملة، كما اطلع على مركز إسعاد المتعاملين التابع لمركز الفحص، والنظر إلى ما يقدمه من خدمات، وتقديم بعض الملاحظات والمقترحات التطويرية، التي من شأنها أن تحسن منظومة العمل، والوصول إلى الهدف الرئيس من خلال سعادة المتعامل.