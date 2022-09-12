عمر سلطان العلماء يقدم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قدم عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أحر التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارته اليوم الاثنين، إلى مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقباله العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط، سيمون بيني القنصل ونائب القنصل العام أليسون هال .

وأشاد بالعلاقات الوطيدة التي جمعت الملكة الراحلة مع قيادة دولة الإمارات، والنموذج الخلاق الذي رسخه البلدان في علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات على مدى السنوات الماضية، معرباً عن خالص التمنيات للمملكة المتحدة وشعبها دوام التقدم والنجاحات بقيادة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.