«دبي للتوحد» يفتتح 24 غرفة علاجية لاحتواء الحالات المدرجة في قوائم الانتظار

أعلن مركز دبي للتوحد عن افتتاحه لعدد 24 غرفة علاجية في عيادة "داك" للتأهيل المتخصصة في تقديم الخدمات السريرية الفردية وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة المدرجة في قوائم الانتظار ومنحهم فرصة الحصول على جلسات التدخل الفردية بأنواعها في كل من مجال تحليل السلوك التطبيقي وعلاج النطق والعلاج الوظيفي.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، هشام عبدالله القاسم: "في إطار السياسة الوطنية للتوحد يسعى مركز دبي للتوحد إلى تحقيق الريادة في تذليل العقبات أمام فئة ذوي اضطراب التوحد وأسرهم وخصوصاً خلال مرحلة ما بعد التشخيص من خلال توسيع نطاق خدماته في النظام العيادي، وذلك عملاً بأهداف المرسوم رقم 26 لسنة 2021، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن مركز دبي للتوحد، والمتعلقة بتوفير الخدمات السريريّة اللازمة للتشخيص والكشف والتدخُّل وفق أفضل المعايير الدولية".

من جانبه، قال مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي: "شهد مركز دبي للتوحد خلال العام الدراسي المنصرم اقبالاً متزايداً على خدمات المركز في ظل استمرار تقديم الجلسات الاستشارية المجانية، إذ أن متوسط عدد الجلسات الفردية الحالي تجاوز 900 جلسة شهرياً، لذلك قامت إدارة المركز بافتتاح 24 غرفة علاجية متخصصة بتقديم جلسات التدخل الفردية في كل من تحليل السلوك التطبيقي وعلاج النطق والعلاج الوظيفي لزيادة عدد الجلسات إلى 2,400 جلسة علاجية فردية في الشهر الواحد".

وأشار العمادي إلى أن إدارة المركز اعتمدت توفير 100 مقعد في النظام المدرسي وعدد 50 مقعداً في النظام العيادي للمركز للعام الدراسي 2022-2023، ليصبح بذلك أكثر المؤسسات استقبالاً لذوي اضطراب التوحد في الدولة في النظامين المدرسي والعيادي، موضحاً بأن فريق المركز للخدمات السريرية يعد الأكبر في المنطقة إذ يحتوي على 50 فني سلوك مسجل يشرف عليهم عدد من أخصائيي علم النفس وتحليل السلوك التطبيقي المعتمد ومساعدي أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد.

وأفاد بأن عدد الطلبة الملتحقين في مركز دبي للتوحد شهد ازدياداً مضطرداً منذ انشائه عام 2001، حيث استقبل المركز 16 طالب وطالبة عام 2003، وازداد العدد تدريجيا إلى أن بلغ 54 طالب وطالبة عند افتتاح مقره الجديد عام 2017، واستمر في التزايد إلى أن بلغ 115 طالب وطالبة في العام الدراسي الماضي، أما في العام الدراسي 2022-2023 فقد تم اعتماد زيادة الطاقة الاستيعابية في كل من النظامين المدرسي والعيادي لاستقبال 150 طفل من ذوي اضطراب التوحد يتلقون البرامج التربوية والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة في مرافق تم تهيئتها وتجهيزها بشكل متكامل بمساحة بناء تصل إلى 270,000 قدم مربع تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية المتخصصة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة ذوي اضطراب التوحد.