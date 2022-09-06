بيان مشترك من هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام في الدولة حول المحتوى المخالف للأنظمة على منصة نتيفلكس

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام في الدولة بيانًا مشتركاَ حول المحتوى المخالف للأنظمة على منصة نتيفلكس Netflix .

و جاء في البيان : "قد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفلكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات و المتعارض مع القيم المجتمعية في الدولة"

"وقد تم التواصل مع منصة نتفلكس لإزالة هذا المحتوى و خاصة المحتوى المخالف الموجه لفئة الأطفال وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بمتابعة ما تبثه المنصة خلال الفترة القادمة ومدى التزامها بضوابط البث في دولة الإمارات وتطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أية مواد تتعارض مع قيم المجتمع ولا تتوافق مع الآنظمة و القوانين المعمول بها في الدولة"