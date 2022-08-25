تعرفة مخفضة لمواقف المركبات لمعلمي المدارس الخاصة في دبي

خفضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رسوم اشتراك مواقف المركبات للعاملين في المدارس الخاصة، إذ وفّرت باقات اشتراك للمواقف المحيطة بمنطقة المدارس بكُلفة سنوية لا تزيد على 1200 درهم، تجاوباً مع مطالب تقدم بها معلمون وإداريون عاملون في تلك المنشآت.

وقال مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق، محمد آل علي لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة تلقت ملاحظات بشأن توفير بطاقات اشتراك في خدمة المواقف بتعرفة مخفضة للعاملين في المدارس الخاصة، لاستخدامها في المواقف المحيطة بالمدارس، متابعاً أن الهيئة تجاوبت مع الملاحظات باستحداث تصريح للكادر التعليمي بأسعار مخفضة.

وشرح آل علي أنه يحق للمعلمين والإداريين في المنشآت التعليمية الخاصة الحصول على خدمة المواقف بالتعرفة المخفضة، التي تقدر بـ100 درهم لمدة شهر، و300 درهم لمدة ثلاثة أشهر، و600 درهم لمدة ستة أشهر، فيما تبلغ 1200 درهم لمدة عام كامل.

وقال إن إدارة المواقف تعمل بشكل مستمر على تطوير خدمات المواقف والتغلب على التحديات التي تواجه المتعاملين، مشيراً إلى دراسة كل ما يرد إليها من ملاحظات واقتراحات عبر وسائل التواصل مع المتعاملين.

وتناول تسهيلات أجرتها الهيئة في باقات البطاقات الموسمية تجاوباً مع طلبات المتعاملين، تضمنت استحداث اشتراك موسمي لمدة شهر واشتراك في المباني متعددة الطوابق لمدة شهر، بعدما كانت متاحة فقط لفترة ثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة.

ومن ضمن التغييرات التي نفذتها الإدارة وفقاً لاحتياجات المتعاملين، تحديث آلية إصدار تصاريح المواقف محدودة النطاق من خلال ربطها بنظام GIS، ما أدى الى اختصار زمن رحلة المتعامل، وتمكنه من الحصول على الخدمة خلال يوم واحد فقط.

وتبلغ تعرفة الاشتراك الموسمي للطلاب لمدة ثلاثة أشهر 300 درهم، إلا أن الاشتراكات لا تسري عليهم بمدة تزيد على ثلاثة أشهر، فيما تبلغ قيمة الاشتراك للفئات الأخرى في خدمة المواقف العامة لمدة ثلاثة أشهر نحو 1400 درهم، و2500 درهم لمدة ستة أشهر، و4500 درهم لمدة عام.

وحدّدت الهيئة تعرفة المواقف الموجودة في الساحات بـ700 درهم.

وأكد آل علي أن إدارة المواقف تعمل بشكل مستمر على توفير تجربة مثالية وميسرة بهدف ضمان تسهيل الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام المواقف، وذلك بتوفير تسع وسائل دفع مختلفة لرسوم المواقف، تتضمن قنوات تعتبر الأولى على مستوى العالم، مثل دفع رسوم المواقف من خلال التطبيق WhatsApp عبر نظام المحادثة الآلي «محبوب»، والدفع عبر خاصية AppClip من خلال مسح رمز التعريف الذكي «QR code»، إضافة إلى توفير تصاريح واشتراكات وطلبات حجز مواقف تهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين.

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وسائل مختلفة لسداد الرسوم تتضمن قنوات ذكية.