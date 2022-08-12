38 ألف تصريح لمستخدمي «السكوتر» الكهربائي خلال 3 أشهر

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات 38 ألفاً و102 تصريح لاستخدام السكوتر الكهربائي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق منصتها الرقمية الخاصة بإصدار التصريح المجاني.

وبلغ المعدل اليومي للتصاريح الصادرة من الهيئة نحو 423 تصريحاً، حيث حازت الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً أعلى معدل في إصدار تصاريح استخدام السكوتر الكهربائي، بواقع 15 ألفاً و807 تصاريح، أي ما يعادل 41% من جميع الفئات العمرية.

كما سجلت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً حضوراً قوياً، بإجمالي 14 ألفاً و576 تصريحاً، تلتها الفئة العمرية ما فوق 40 عاماً، بمجموع 6149 تصريحاً.

أما الفئة العمرية ما دون 20 عاماً، فبلغ عدد الحاصلين على التصريح فيها 1570.

وتوضح الأرقام السابقة تنوّع الإقبال على استخدام السكوتر الكهربائي من مختلف الفئات العمرية، وتوجه الأفراد إلى استخدامه لقدرته على نقل مستخدميه إلى الأماكن المقصودة بكل سهولة ويسر.

وتصدرت الجنسية الفلبينية قائمة الجنسيات الأعلى حصولاً على التصاريح الصادرة، بإجمالي 15 ألفاً و502 تصريح، وجاء في المرتبة الثانية الجنسية الهندية بـمعدل 8006 تصاريح، وجاء في المركز الثالث الجنسية الباكستانية بمعدل 3840 تصريحاً.

ويبلغ عدد الجنسيات المسجلة في المنصة 149 جنسية، ما يؤكد تنوّع واهتمام شرائح المجتمع الحريصة على الاستفادة من استخدام السكوتر الكهربائي.

وأظهرت نتائج إطلاق المنصة الرقمية أن 11 ألفاً و206 (ما يعادل 29%) من أصحاب التصاريح، هم من السياح وزوّار دبي.

وتؤكد هذه الأرقام الجهود المبذولة لتنفيذ توجهات حكومة دبي، في تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدراجات، ودور الهيئة الريادي في تشجيع السكان والزوار على استخدامه بوصفه إحدى وسائل التنقل البديلة، والمثالية للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير.

ويتطلب الحصول على التصريح، اجتياز الدورة التدريبية التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، وألا يقل عمر المتدرب عن 16 عاماً. وتشمل الدورة التدريبية دروساً عن المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بالسكوتر، والتزامات المستخدمين، إضافة إلى المناطق المسموح فيها باستخدام السكوتر. كما تتناول الدورة التعريف بالإشارات والعلامات المرورية المرتبطة بالسكوتر.

وأفادت الهيئة بأنه يتوجب على مستخدمي السكوتر الكهربائي المشترك والسكوتر الكهربائي الشخصي على الشوارع المخصصة الحصول على تصريح.

أمّا الراغبون في استخدام السكوتر في الأماكن الأخرى غير الشوارع، مثل مسارات الدراجات الهوائية أو على الأرصفة المحددة من قبل الهيئة، فإن التصريح لن يكون إلزامياً، ويستثنى من ذلك حملة رخصة قيادة سارية المفعول للمركبات، أو رخصة قيادة دولية.

ودعت الهيئة جميع الأفراد إلى الالتزام بالاشتراطات واللوائح عند استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات المخصصة لها، مع إلزامية ارتداء الخوذة وسترة الأمان، وتجنب استخدام الهاتف النقال، والتأكد من خلو الطريق، وعدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للمشاة، مع تزويد السكوتر الكهربائي بإشارات أو ملصقات عاكسة، وذلك للحفاظ على سلامة الراكب والآخرين من مستخدمي الطريق.