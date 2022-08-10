طاقم إسعاف دبي يعيد الحياة لخمسيني توقف قلبه

نجح الطاقم الإسعافي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في انقاذ خمسيني وإعادة النبض لقلبه بعد أن تعرضه لأزمة قلبية كادت أن تودي بحياته .

حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد بتعرض رجل خمسيني من جنسية عربية لوعكة صحية والآم في الصدر , استجاب له فريق الإسعاف بسرعة وعند وصول الفريق تبين ومن خلال التقييم المبدأي تعرضه لأزمه "ذبحة" قلبية فباشر الفريق تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للمريض ووضع المحاليل الوريدية وإعطاءه أدوية القلب.



وأثناء نقله للمستشفى تدهورت حالته الصحية وتعرض لتوقف كامل في عمل عضلة القلب والرئتين فبدأ المسعفون بعملية الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية وإعطاء الصدمات الكهربائية مما أدى لعودة النبض للمريض ونقله على الفور إلى مستشفى الزهراء . الذي تم ابلاغه مسبقا بحالة المريض للاستعداد لاستقبال الحاله ،حيث قام فريق الطواريء بالمستشفى بعمل قسطرة قلبية نقل بعدها المريض للعناية المركزة للاطمئنان على استقرار حالته الصحية ، وقد تابع فريق الاسعاف حالة المريض حتى لحظة خروج المريض معافى ليمارس حياته الطبيعية .



وقال مدير ادارة العمليات بالانابة ماجد الزرعوني قائلا:-( أثبتت نتائج المتابعة كفاءة الإجراءات الطبية المتخذة من قبل طواقمنا الاسعافية التي تتعامل مع جميع الحالات باختلاف درجات تصنيفها وسلامة القرارات المتخذة من قبلهم ،والتي تسهم في الحفاظ على حياة أفراد المجتمع ، لذلك تستحق طواقمنا الاسعافية المؤهلة التقدير والشكر على جهودهم التي بلا شك يتضح أثرها على المجتمع )مؤكدا أن المؤسسة تتابع جميع الحالات التي تتعامل معها المؤسسة وخاصة الحالات الحرجة والتي تحظى بمتابعة خاصة من قبلنا منذ لحظة دخولها للمستشفى حتى لحظة خروجها معافاه ، كما أن المؤسسة حريصة على الوصول لأفضل معدلات للاستجابة ، وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الطارئة..