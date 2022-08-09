ثاني الزيودي يحضر حفل تنصيب رئيس كولومبيا الجديد

حضر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مراسم تنصيب فخامة غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو الرئيس الجديد لجمهورية كولومبيا، والذي أقيم مؤخراً في العاصمة بوغوتا بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية.

وحمل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنيات سموهما لفخامته بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكولومبي الصديق نحو التقدم والرخاء.

من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية كولومبيا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ..وأعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات بوفدٍ في مراسم التنصيب، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

ويأتي حضور الزيودي مراسم التنصيب ترجمة لعمق العلاقات طويلة الأمد بين البلدين الصديقين، والتي توطدت مع إطلاق المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كأول اتفاقية من نوعها لدولة الإمارات مع دولة في أمريكا الجنوبية.

وأعرب في كلمة له بهذه المناسبة عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز الروابط مع كولومبيا، وخلق فرص جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات مع كولومبيا في كافة المجالات، بما يلبي تطلعات شعبي البلدين الصديقين.

ومن جانبٍ آخر، التقى معالي الزيودي خلال الزيارة معالي ألفارو ليفا دوران، وزير خارجية كولومبيا، بحضور سعادة سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها.

وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكولومبيا في العالم العربي، إذ شكلت أكثر من 40% من تجارتها الخارجية مع العالم العربي في عام 2020 ..كما بلغت قيمة إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية 270 مليون دولار في عام 2021.