بلدية دبا الفجيرة تصادر 1148 سلعة مقلدة خلال 6 أشهر

كشفت إحصاءات صادرة عن بلدية دبا الفجيرة، أن قسم حماية المستهلك صادر 1148 سلعة مقلدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وخالف وأنذر 21 منشأة، تضمنت مخالفاتها الغش التجاري وبيع سلع مقلدة ومغشوشة وإجراء تنزيلات دون تصريح صادر عن البلدية وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، إضافة لرفع الأسعار دون مبرر.

كما أصدرت البلدية 56 تصريحاً للتنزيلات والعروض والحملات الترويجية للمحال التجارية.

وأثنى مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، على جهود قسم حماية المستهلك في حل ومعالجة 109 شكاوى، منها التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة، أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وكذلك شكاوى الضمان، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المقدمة في المناسبات.

وأكد أن ارتفاع معدل وعي المستهلكين وأصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين يسهم بشكل إيجابي في تقليل عدد المخالفات.

وأضاف أن البلدية حريصة على حماية المستهلكين من التلاعب في الأسعار ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري للسلع الاستهلاكية، وعلى أهمية التزام منافذ البيع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور، خصوصاً في أوقات المناسبات والأعياد وإقبالهم المتزايد على شراء السلع والمنتجات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، إلى جانب توعية المستهلكين بكيفية التواصل مع البلدية لإيصال الشكاوى والمقترحات عن المنشآت المخالفة لتوفير بيئة استهلاكية آمنة.