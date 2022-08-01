"الداخلية" تدعو لأخذ الحيطة مع توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة من الجهات المختصة مع توقع أن تشهد بعض مناطق الجو حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار ورياح متفاوتة الشدة تصاحبها الرعد والبرق احياناً خاصة في المناطق الشرقية والغربية بالدولة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أنه ونتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري " ITCZ" الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب فإن ذلك يؤدي إلى تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة.

وأضاف انه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد ايضاً على منطقة الظفرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً. ثم تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى مما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة.



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