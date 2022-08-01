توقعات حالة الطقس من اليوم وحتى الخميس

المصدر: أبوظبي - وام

أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه ونتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري " ITCZ" الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب فإن ذلك يؤدي إلى تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة.

وأضاف انه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد ايضاً على منطقة الظفرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً. ثم تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى مما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة.

وبين ان الطقس المتوقع اليوم إلى الخميس سيكون على النحو التالي:

غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية الممطرة تكون مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية تبدأ من بعد الظهر وتمتد إلى أول الليل على فترات.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب الركمية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان قد يضطرب أحيانا مع السحب..

وقال المركز انه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافات الجمهور بآخر المستجدات و يناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

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