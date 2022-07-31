متحف المستقبل" يطلق مخيمه الصيفي الأول "أبطال المستقبل" للأطفال من 2 وحتى 19 أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق "متحف المستقبل" مخيمه الصيفي الأول من نوعه تحت عنوان "أبطال المستقبل" متضمناً جدولاً حافلاً بالفعاليات والبرامج التي تمزج بين المرح والترفيه والتعليم. ويركز المخيم على خمس اهتمامات أساسية هي العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفن، والرياضيات. ويوفر المخيم، الذي يستمر من الفترة 2 إلى 19 أغسطس، فرصة فريدة لتوسيع آفاق الأطفال وتعزيز شغفهم بالمستقبل والإبداع والتحليق إلى فضاءات أرحب.



ويحظى أبطال المستقبل في مخيمهم الصيفي بورش عمل تخصصية تغطي مجموعة شاملة من الموضوعات والأنشطة الشيّقة التي تغذي فضول الأطفال في تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وتشمل ورش العمل موضوعات ملهمة، مثل استكشاف الفضاء، والبيئة، والسعادة، والرفاهية. وسيكون لدى الأطفال فرصة التعمق في موضوعات فريدة ودخول عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بما يحاكي اهتمامات وقدرات كلٍ منهم، كما في تخصصات البرمجة، والفن.

وتتناسب الموضوعات المطروحة مع الفئات العمرية المستهدفة من الأطفال، بالإضافة إلى محتوى جاذب وممتع وعصري، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياتنا، وأشكال الفنون المختلفة، والتعليم بالبناء الرقمي من خلال البرمجة وفهم مبادئ الاستدامة، ليقدم للجميع ما يتطلعون إليه، ليكون المخيم الصيفي إضافة نوعية لتجارب تفاعلية غامرة في "متحف المستقبل".

وينال الرواد الصغار فرصة الاطلاع على كل ما يقدمه متحف المستقبل بشكل فريد وحصري، ويستكشفون المتحف بشكل معمق ويطلعون على مختلف تجاربه وجوانبه التقنية.

وقالت مريم العوضي، مدير قسم البرامج والفعاليات في "متحف المستقبل": "مع اقتراب العام الدراسي الجديد، هذا هو الوقت المثالي لصقل مهارات أطفالنا وتحفيز فضولهم وحبهم للتعلم من خلال أول سلسلة من ورش العمل التعليمية الممتعة والجذابة والمسلية في مخيمنا الصيفي في "متحف المستقبل" والذي يوفر بيئة مثالية تحفز على الإبداع والخيال. ويوفر المخيم الصيفي الأول من نوعه فرصة فريدة من نوعها للأطفال للتعلم واللعب وتكوين صداقات واكتشاف اهتمامات جديدة واستكشاف عالم المستقبل. وتتماشى المبادرة مع التزامنا التام نحو أجيال المستقبل وحرصنا المطلق على دعمهم وتحفيزهم للتعبير عن إبداعاتهم وترسيخ قيمة الابتكار لديهم".

من الجدير بالذكر أن التسجيل مفتوح الآن في مخيم "أبطال المستقبل الصيفي"، ويمكن للمهتمين المسارعة للتسجيل في أقرب وقت ممكن لتأمين مكان لأطفالهم، خصوصاً مع توفر عدد محدود فقط من التذاكر. ويمكن إتمام الحجز عبر الموقع الإلكتروني: https://museumofthefuture.ae/en/event/summer-camp-2022

وتتضمن كل تذكرة أربعة أيام من الأنشطة الحافلة بالمرح والغنية بـورش العمل المتنوعة التي تتمحور حول العلوم والفنون والرياضيات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بجولة شاملة في متحف المستقبل. وفي كل طابق، يمكن للأطفال الاستفادة من الزيارة الميدانية لتلهمهم من خلال الأنشطة المتنوعة والموضوعات المستندة إليها،

وتتوفر لحاملي بطاقات "فزعة" و"إسعاد" خصومات على تذاكر المخيم الصيفي الأول من نوعه لـ "متحف المستقبل". ويمكن لأولياء الأمور اختيار واحدة من فئتين عمريتين لتسجيل أطفالهم وهما: من 6 إلى 9 سنوات أو من 10 إلى 13 سنة.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل المخيم الصيفي واجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://museumofthefuture.ae/ar

ويوفر متحف المستقبل للعائلات وأفراد المجتمع رحلة متكاملة تقربهم أكثر من المستقبل، لاختباره ومشاهدته ليكونوا جزءًا منه. ومن خلال مخيم أبطال المستقبل الصيفي، يضئ متحف المستقبل شعلة الفضول العلمي والمعرفي لدى أجيال الغد ويعزز شغفهم بالابتكار والتصميم وصناعة المستقبل.

ويقدم المخيم الصيفي "أبطال المستقبل" تجربة متميزة لا تضاهى. وهو يجسد امتداداً لبرامج "متحف المستقبل" من ورش العمل وحوارات وفصول دراسية ومجموعة من البرامج الأخرى عالمية المستوى التي يطرحها. ويجمع المخيم العقول المتميزة للمساعدة في تشكيل المستقبل وتصميمه، وإنشاء مجتمع من المبتكرين الواعدين.

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