إجلاء المتضررين من الأمطار في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

أكد نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد بن نايع الطنيجي، التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإجلاء المتضررين بفعل الأمطار، في مناطق سكمكم والشرية والفصيل، وإيوائهم في فنادق بالفجيرة وتوفير احتياجاتهم كافة.

ولفت إلى أن «الفرق المشتركة تمكنت من تأمين وصول عدد من الأسر والأفراد إلى منازلهم في مناطق خارج إمارة الفجيرة، بعدما حاصرتهم الأمطار والسيول، ما أدى إلى تعطل مركبات بعضهم، وانجراف عدد منها»، مشيراً إلى انتشال وإخراج عدد كبير من المركبات.

ويشارك المركز الوطني للبحث والإنقاذ في جهود الاستجابة للأحوال الجوية. وتمكن طاقم الإنقاذ من نقل العالقين بالمناطق الجبلية إلى مناطق آمنة وإنقاذ المصابين.

وأكد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة، سالم محمد علي المكسح، تخصيص 30 آلية للتعامل مع المياه المتراكمة في الشوارع الرئيسة، خصوصاً شارعي الكورنيش والغرفة، وتمكنها من سحب كميات كبيرة منها بالتعاون مع فريق الأزمات والطوارئ المحلي بالإمارة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة وفرق الدفاع المدني وبلدية الفجيرة، وتصريفها في البحر، مضيفاً أن «العمل متواصل على مدار الساعة لسحب جميع كميات المياه».

وأفاد رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الدكتور راشد خميس النقبي، بأن قسم العمليات في بلدية خورفكان والفرق الحكومية لإمارة الشارقة نجحت في التعامل مع آثار الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وأكد أن «الاستعدادات المبكرة للمجلس البلدي وبلدية المدينة كان لها أثر فعال في التعاطي بإيجابية مع مخلفات الأمطار والسيول، وتصريف وسحب المياه من الطرقات والميادين وغيرها من الأماكن».

كما أكد عدم تسجيل أي أضرار، باستثناء ما لحق بعدد من المنازل في منطقتي المديفى والمصلي، مشيراً إلى إغلاق حديقة شيص بعدما دخلتها المياه بكميات كبيرة إلى جانب الأضرار في الطريق العام المؤدي إلى منطقتي الشيص والنحوة.

من جهة أخرى، أجرت مديرة بلدية مدينة خورفكان، التابعة للشارقة، المهندسة فوزية راشد القاضي، زيارة تفقّدية للمواقع التي تضرّرت بفعل الأمطار، برفقة مهندسين من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وشددت على ضرورة استمرار العمل من أجل تخفيف الأضرار. وأغلقت بلدية خورفكان الحدائق العامة واستراحة السحب وحديقة الشيص، نتيجة الظروف الجوية.

إلى ذلك، أكدت بلدية الفجيرة أنها تعاونت مع شركة خاصة لسحب المركبات العالقة، نظراً لتراكم الأمطار وصعوبة القيادة. وأغلقت شرطة الفجيرة طريق الفجيرة باتجاه خورفكان في الاتجاهين نتيجة الأودية وتجمع المياه، حتى إشعار آخر.

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