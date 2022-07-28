"الطوارئ والأزمات" تدعو بضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية في ظل الأحوال الجوية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع، وذلك في ظل الأحوال الجوية المتقلبة.

محمد بن راشد يوجه "الداخلية" بتحريك فرق الطوارئ لدعم عمليات الانقاذ في الفجيرة والمناطق الشرقية

محمد بن راشد يوجه بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار بالمناطق الشرقية لمواقع إيواء مؤقتة

مجلس الوزراء يوجه الجهات الاتحادية في المناطق المتضررة بدوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة

مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر اضرار السيول

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