محمد بن راشد يوجه "الداخلية" بتحريك فرق الطوارئ لدعم عمليات الانقاذ في الفجيرة والمناطق الشرقية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ من كافة الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديدة اليوم.

محمد بن راشد يوجه بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار بالمناطق الشرقية لمواقع إيواء مؤقتة

مجلس الوزراء يوجه الجهات الاتحادية في المناطق المتضررة بدوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة

مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر اضرار السيول

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news