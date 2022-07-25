المصدر: أحمد عابد _ أبوظبي

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطاري أبوظبي ودبي تقدمان خدمة تجديد جواز السفر في المطار على مدار الساعة، مضيفة أنه في 2019، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن افتتاح مكتب تابع لها في مطار الشارقة الدولي وذلك لتقديم خدمات تجديد جوازات السفر للمواطنين.

وأشارت إلى أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب إصدار جوازات السفر أو تجديدها، أو استصدار بدل فاقد أو تالف من خلال عدة قنوات تشمل : الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب/ قسم الجنسية، البوابة الإلكترونية للجنسية والإقامة (eChannels)، خدمة إصدار جواز السفر للمواطنين عبر الإنترنت - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

ولفتت إلى أن المواطن إذا كان خارج الدولة وانتهت صلاحية جواز سفره، أو لسبب ما تعرض جواز سفره للضياع أو التلف، يمكنه الاتصال بالبعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لاستصدار جواز سفر جديد.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور من مواطني الدولة يستطيعون الحصول على جوازات سفر لمواليدهم الجدد من خلال باقة خدمة " مبروك ما ياك" التي تتيح استصدار كافة المستندات التعريفية بهوية المولود مثل شهادة الميلاد، وجواز السفر، بطاقة هوية الإمارات في آن واحد.

ويسري مفعول جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصداره، أو إلى أن تنتهي جميع صفحاته أيهما يأتي أولاً، وبالتالي فإن جواز السفر، لا يكون صالحاً للتمديد بعد انتهاء صلاحيته بل يتعين على حامله التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد.

وبالنسبة للوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على جواز سفر إماراتي، فهي خلاصة القيد و/أو صورة عنها، أصل الهوية و/أو صورة عنها، صورة شخصية حديثة، وفي حال التجديد، يطلب من المتقدم أيضاً تسليم جواز السفر المنتهي الصلاحية أو الذي على وشك الانتهاء.

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