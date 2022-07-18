محمد بن زايد: ماضون في تعزيز علاقاتنا مع فرنسا نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عن سعادته بزيارة باريس ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً المضي في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات، تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات.

وأضاف صاحب السمو: اليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون، ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا.

فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات، تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات، واليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون .. ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا. pic.twitter.com/Zf8fQkK7R5 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 18, 2022

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