انطلاق حملة "صيف الشارقة" بعروض ترفيهية وفندقية

المصدر: الشارقة - مينا غالي

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن انطلاق حملة "صيف الشارقة 2022" بحزمة مميزة من الباقات والعروض الحصرية التي تسلط الضوء على المقومات والإمكانيات والمرافق السياحية التي تتمتع بها المشاريع والمنشآت الفندقية في مختلف أنحاء الإمارة، لتقدم من خلال ذلك تجارب استثنائية لكافة افراد العائلة من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وتتيح الهيئة من خلال حملتها الموسمية فرصة مميزة أمام الجميع للحصول على أسعار تنافسية وباقات حصرية مصممة خصيصاً للعائلات والحجوزات الفندقية، كما تقدم لهم خصومات على أسعار تذاكر الدخول لمجموعة مميزة من الوجهات ومعالم الجذب السياحي لقضاء أوقات ممتعة لا تنسى في أنحاء الإمارة الباسمة، وتندرج هذه الحملة في إطار التزام الهيئة بإطلاق مبادرات نوعية تثري تجربة الزوار وتعزز ثقة السياح بإمارة الشارقة كوجهة عالمية ترقى لمستوى التطلعات.

وتتضمن عروض الحملة، التي تتواصل من 14 يوليو إلى 30 سبتمبر المقبل، باقات مصممة خصيصاً للعائلات، تمكّن الزوار من التعرف على جماليات إمارة الشارقة، وتنوع بيئتها، وفي الوقت نفسه خوض تجارب ترفيهية متنوعة من ألعاب رياضيّة، وأنشطة عائلية ومأكولات، وجولات على الأماكن والوجهات التاريخية والتراثية والبيئية، بالإضافة إلى خيارات التسوق المميزة وغيرها الكثير، إذ تتطلع الحملة إلى تنشيط حركة السياحة، وترسيخ هوية إمارة الشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى العائلات.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع: "نرحب بزوار الإمارة من داخل الدولة وخارجها، ونستقبلهم بحملة متجددة تحت شعار (صيف الشارقة)، حيث نقدم باقات سياحية ومجموعة تجارب استثنائية تثري زيارة السائح وكافة أفراد العائلة صغاراً وكباراً، لتميز الإمارة بمنتجها السياحي الذي يقدم تجارب متنوعة لمحبي المغامرات والبيئة والتاريخ والثقافة والتراث والآثار والفنون إلى جانب الأنشطة البحرية والجبلية والترفيهية وأجندة الفعاليات والمعارض السنوية وغيرها الكثير، وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص فإننا نعمل وفق رؤى القيادة الرشيدة ونحو تعزيز حضور الشارقة ضمن الوجهات العالمية التي تمتلك مقومات مميزة وخيارات متكاملة وتسهيلات ومرافق مختلفة لجميع سياح وزوار إمارة الشارقة".

وأضاف المدفع: "عاماً تلو آخر تتضاعف وتتجدد الخيارات السياحية والترفيهية في الشارقة، ويتم العمل على تطوير تجارب سياحية متنوعة في مختلف مشاريع ووجهات الإمارة باختلاف مواقعها، وهو ما يدعم استراتيجيتنا نحو تعزيز أداء القطاع الفندقي ودعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني في الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق توجهات الشارقة بوضعها ضمن قائمة المدن الأكثر جذباً للسياح على مستوى المنطقة والعالم".

وتعمل "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" خلال الحملة مع 16 منشأة فندقية ستوفر باقات وعروض خاصة متاحة حصرياً لسياح وزوار إمارة الشارقة من داخل الدولة وخارجها، وتشمل قائمة المشاركين في الحملة، كُلاً من: منتجع وسبا أوشينك خورفكان، وفندق وشقق دبل تري باي هيلتون الشارقة- الواجهة المائية، وفندق سنترو الشارقة، ومنتجع ماربيلا الشارقة، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، ومنتجع وسبا شيراتون الشارقة، ونزل الرفراف، وفندق ذا تشيدي البيت- الشارقة، ونزل الفايه، ونوفوتيل مركز أكسبو الشارقة، واوكسيدنتال الشارقة جراند، وبولمان الشارقة، وواحة البداير، وفور بوينتس باي شيراتون، ولوكس جراند للشقق الفندقية، وجولدن تيوليب للشقق الفندقية.

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