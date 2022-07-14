نهيان بن مبارك : هنيئاً لنا جميعاً محمد بن زايد رئيساً وقائداً وإنساناً

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتي أكد خلالها أن شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.. وسيظل منهج "سعادة المواطن ورعايته " الأساس في كل خططنا نحو المستقبل.

وقال في تصريحات له: "لقد سعدت بالغ السعادة، ومعي جميع أبناء وبنات الإمارات، بالكلمة التاريخية الصادقة ، التي استمعنا إليها ، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ويشرفني كثيرا، أن أعبر لسموه، عن اعتزازنا الكبير، في هذه الدولة الرائدة، بما يمثله بالنسبة لنا جميعا، من مصدر إلهام، ومنبع خير وعطاء – نعتز كثيرا باهتمام سموه بتمكين المواطنين، وبعمله الدؤوب والمخلص، من أجل تحسين وجه الحياة ، وتوفير الخير والرخاء للجميع، في الدولة والمنطقة، بل وفي العالم كله".

وأضاف: "أعبر عن فخرنا واعتزازنا، في هذه الدولة الرائدة ، بأن سموه في ذلك، إنما يترسم خطى القائد المؤسس، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على فيض نهجه وحكمته، بل إنه كذلك إنما يقود مسيرة الوطن، بوفاء كبير، للذكرى العطرة، للمغفور له الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمة الله ".

وقال: "نحن أبناء وبنات الإمارات ، إنما نتحدث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بفخر وأي فخر، نفتخر بحرصه الكبير، على إعداد كافة أبناء وبنات الوطن ، للإسهام في خدمة مجتمعهم، بل وفي تشكيل حاضر ومستقبل الإمارات ، وكذلك نفتخر بتأكيده الدائم ، على استمرارية الإنجازات الرائعة ، لدولتنا الرائدة في تحقيق التقدم والرخاء ، ونشر مبادئ السلام والتفاهم، في المنطقة والعالم ".

وأضاف: "نعتز ونفتخر، بأن صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" هو رجل البناء والتعمير، في هذا الوطن العزيز، حريص كل الحرص، على أن تكون الإمارات دائما، نموذجا فريداً، في التنمية والتقدم، وواحة أمن وأمان، تسعى بكل جد وإخلاص، إلى التعاون والتواصل الإيجابي، مع الأمم والشعوب كافة ونعتز غاية الاعتزاز، بما تمثله قيادته الحكيمة، من تآلف ذكي وواع، بين الأصالة والمعاصرة، بين الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق التنمية الشاملة في الوطن و بين التمسك بالذات الحضارية، والانفتاح الذكي على العالم وبين تأكيد الدور الإقليمي لدولة الإمارات، والحفاظ على علاقات الإخوة والصداقة مع الجميع، حتى أصبحت إماراتنا ولله الحمد، بفضل قيادته الرشيدة، منارة رائدة، تقدم النموذج الرائع، في التنمية المتوازنة والمستدامة، دولة تحتضن الجميع، في تسامح وتعايش وتآلف، بتوفيق دائم من المولى العلي القدير".

وأضاف: "نعتز ونفتخر أن دولتنا بقيادة سموه، لها صوت قوي ومسموع، في كافة المحافل الدولية، لها مواقفها الثابتة، وقراراتها الأصيلة ، في سبيل دعم قضايا الحق والعدل والسلام في كل مكان .. إننا نحمد الله كثيراً، أن دولتنا لها علاقات ممتدة وراسخة، بكافة دول العالم، دولة سباقة دائما إلى عمل الخير، لا تتوانى عن تلبية حاجة بروح سمحة، وبعمل إنساني يفيض بالتضامن والتكافل مع الجميع".

وقال: "إننا اليوم، نتلاقى جميعا، على حب هذا القائد الفذ، يربطنا به إعزاز كبير، وتقدير وفير، نجدد لسموه العهد، ونؤكد له الوعد، بأن نكون بإذن الله، عند قدر توقعاته العالية للأداء والإنجاز، وأن نقوم جميعا بمسؤولياتنا، في ظل قيادته الحكيمة، بكل صدق والتزام".

وأضاف: "هنيئا لنا جميعاً، في دولة الإمارات، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا، يحقق لنا العزة، وقائدا يحافظ على الأمن والأمان، وإنسانا، يضرب لنا دائما، المثل الحي".

وأكد في ختام تصريحاته: "أن الولاء للوطن، والإخلاص لإسعاد أبنائه، هو سبيل العزة، وطريق السعادة ، وضمان التقدم والنماء وقال:"هنيئا لنا جميعا، بما نعرفه عن سموه، والدا للجميع، وقائدا مخلصا، لوطنه ولشعبه ولأمته، بل وما نعرفه عنه كذلك، زعيما رائداً، صدق ما عاهد الله عليه، إخلاصا وحبا حقيقيا، للإمارات وللأمة العربية والإسلامية جمعاء، بل وللإنسانية في كل مكان، دعواتنا الدائمة لسموه، بالمزيد من العزة والإنجاز، وأن يوفقه الله دائما، على طريق الخير والنماء، لتحقيق كل ما تصبو إليه نفسه الكريمة، من تقدم وازدهار، للبشر في كل مكان.. دمتم يا صاحب السمو للإمارات، رمزا كبيرا نعتز به، ودامت بكم الإمارات، ورايتها دوما خفاقة عالية، في كل مجال وكل ميدان، والله يوفقكم، ويرعى خطاكم، ويجعل الخير في ركابكم، لتكون لنا دائما الذخر والملاذ، مصدرا للإلهام ونبعا للكرم والخير والعطاء".

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