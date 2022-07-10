منافذ تذاكر إضافية في محطة الجبيل تفادياً للازدحام خلال أيام العيد

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أفاد مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، بأنه من خلال دراسات سابقة تم إعدادها لتطوير آليات العمل في محطة الجبيل، وتقديم أفضل الممارسات في خدمة العملاء، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات في الدولة، تم استحداث منافذ جديدة إضافية لبيع التذاكر داخل المحطة.

وأوضح أن تلك المنافذ تم إضافتها إلى نقاط البيع الأساسية داخل الحافلات، إذ تأتي تلك الخطوة لضمان عدم تأخير الركاب داخل المحطة بتوزيع الأعداد المتوافدة إليها على منافذ البيع، تفادياً للازدحامات.

وذكر أن الزيادة في أعداد مرتادي المحطات خلال عطلة العيد تعد ضمن التحديات المرصودة والتي شملتها الخطة التشغيلية المسبقة، لذا عملت الهيئة على تدعيم المحطة الرئيسة والمحطات الفرعية بمراقبين إضافيين، لضمان انتظام سير العملية التشغيلية، ومتابعة التزام الحافلات بمواعيد الرحلات، إلى جانب زيادة أعداد حراس الأمن، وذلك لضبط حركة الركاب من وإلى الحافلات، وتحقيق معايير السلامة والوقاية إضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في التباعد الجسدي بين الأفراد، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد التزام الهيئة بتلبية احتياجات مرتادي المحطات كافة، من لحظة الوصول إلى المحطة أو من قبلها وذلك من خلال مركز الاتصال، والمعني باستقبال المكالمات والرد على الاستفسارات الخاصة بمواعيد الرحلات وأسعار التذاكر، والشكاوى، وغيرها من التساؤلات وذلك على مدار 24 ساعة.

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