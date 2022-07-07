المصدر: دبي - الإمارات اليوم

درّاجات

يشكو سكان في شارع الوحدة بالشارقة قيام بعض أصحاب الدرّاجات النارية بالقيادة بسرعات كبيرة، خصوصاً خلال فترة الليل، ما يتسبب في أصوات مرتفعة تزعج السكان.

«اتصالات»

أبدى سكان في منطقة الكورنيش بأبوظبي استغرابهم من ضعف شبكة الاتصالات في بعض الأحيان داخل الشقق، رغم أنهم يقيمون في موقع حيوي في المدينة.

زحام

لاحظ متسوقون وجود زحام داخل بعض المحال بسبب تزامن موسم السفر مع عيد الأضحى، وهو ما يتعارض مع الإجراءات الوقائية التي يجب تطبيقها للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

تعقيم

أفاد قراء بأن بعض المحال ومراكز التسوق تضع أجهزة تعقيم الأيدي في العديد من المناطق، لكنها خالية من السائل المعقم، ما يجعلها بلا فائدة، مشددين على ضرورة ملئها باستمرار، وجعل هذه الممارسة دائمة.

مراهقون

اشتكى سكان في شارع المتقارب في منطقة المنهل بأبوظبي، وجود بعض المراهقين من الأولاد والبنات بشكل يومي في حديقة الأطفال الموجودة بالشارع، ويدخنون السجائر أمام صغار السن.

تأمين

طالبت مالكة مركبة، بإلزام شركات التأمين على السيارات بإصدار الموافقة على الإصلاح في فترة زمنية لا تتعدى يومي عمل من تاريخ تسلم تقرير الحادث، مشيرة إلى أنها حصلت على الموافقة بعد تسعة أيام بسبب مماطلة الشركة لرغبتها في إجراء الإصلاحات خارج الوكالة، خلافاً لعقد التأمين بينهما.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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