بلدية الشارقة تطلق حملة لإزالة الملصقات العشوائية المشوّهة للمظهر العام

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة لإزالة الملصقات العشوائية والمشوهة للمظهر العام بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ومجموعة بيئة، ومركز الشارقة للتطوع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة الباسمة والمحافظة على نظافة كافة مرافقها، ورصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومتابعة ورصد وضبط من يقوم بتوزيع مثل هذه الملصقات.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن الحملة انطلقت من منطقة النهدة وستشمل مختلف مناطق مدينة الشارقة لإزالة الملصقات العشوائية في الأنفاق وعلى الجسور وأعمدة الكهرباء وغيرها حيث تسبب تشويهاً للمظهر العام، لذا حرصت البلدية ومن خلال فرق التفتيش وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تنظيم هذه الحملة التي تعكس حرص البلدية وشركائها على تعزيز مظهر الإمارة الحضاري وتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوار ، مشيراً إلى أن البلدية رصدت الأماكن التي تكثر فيها هذه الملصقات وقامت بتوفير الأدوات وفرق العمل اللازمة لإزالتها.

وأوضح أن الحملة تعكس دور البلدية في المحافظة على مظهر المدينة من خلال حملات التفتيش المستمرة على مدار اليوم لرصد كافة السلوكيات السلبية والتعامل مع ملاحظات وبلاغات الجمهور، ففرق التفتيش تكثف دائماً من جهودها لتعزيز مظهر المدينة الحضاري والجمالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كافة التجاوزات وتوعية أفراد الجمهور بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين خصوصاً المحافظة على النظافة في مختلف المناطق.

ونوّه إلى أن البلدية تنظم حملات وزيارات تفتيشية يومية لرصد السلوكيات التي تؤثر سلباً على الفرد والمجتمع وعلى المظهر العام ككل، فالوجه الحضاري لإمارة الشارقة أولوية لدى بلدية مدينة الشارقة وتكرس الجهود للمحافظة عليه.

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