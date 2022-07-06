"إسعاف دبي" تطلق مبادرة لتدريب البحارة والصيادين على الإسعاف الطارئ

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أنها أطلقت مبادرة أسمتها (بحارتنا في الحفظ والصون)، بالتعاون مع مجلس أحياء دبي، تهدف إلى توعية وتدريب البحارة والصيادين على الإسعاف الطارئ.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تتم برعاية كريمة من اليوسف موتورز، وتستدف الصيادين والعاملين في ميناء الصيادين، وتشتمل المبادرة على محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية وشرحا مفصلا لتطبيق sos وطريقة طلب خدمات الاسعاف من خلاله في الحالات الطارئة.

وقال رئيس شعبة إسعاف الموانئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف زيد المعمري " نتبنى في إسعاف دبي مبادرات نوعية تهدف لتوعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والإسعافات الأولية التي يمكن أن يتعرضوا لها وهم في عرض البحر أو في زيارة للشاطئ خصوصا أن فصل الصيف يعتبر أكثر فصول السنة اقبالا على الأنشطة البحرية".

وأضاف " قمنا بدعوة الصيادين للانضمام لبرنامج التطوع المجتمعي الذي تتبناه المؤسسة وتلقي تدريبات على أهم الاسعافات الاولية بشكل احترافي سيمكنهم من التعامل مع الحالات في عرض البحر وسيخدم المجتمع مؤكدا أن الأعمال التطوعية في المجتمع تنشر روح التعاون والتكاتف، وتعزز قيم الإيثار والعطاء.

وقد قام فريق مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف بتوزيع حقائب للإسعافات الاولية وعدد من سترات النجاة على المشاركين في المبادرة".

ومن جهته أكد المدير العام لليوسف موتورز حسان الجيوسي على دعم الشركة لهذه المبادرة تماشيا مع السياسة العامة للشركة بدعم الصيادين والمبادرات الحكومية المماثلة، كما ستقدم اليوسف موتورز شرح توعوي عن كيفية الحفاظ على المحركات بشكل مثالي للاستفادة منها لأقصى الحدود ولتكون عوناً للصيادين في عملهم.

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