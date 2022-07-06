حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 194 نزيلاً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 194 نزيلاً من جنسيات مختلفة، من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة استكمالاً لنهج سموه المستمر القائم على الحفاظ على كيان الأسرة ودعم ترابطها وإدخال البهجة والسرور عليها في هذه الأيام المباركة.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، عن أمله أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم.

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