بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف
استحدثت بلدية دبي مناطق جديدة في حديقة مشرف الوطنية بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية.
ووفقاَ لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تتضمن المناطق الجديدة منطقتين للمحترفين ومنطقة للمهارات في مضمار الدراجات الجبلية .
بلدية #دبي تستحدث منطقتين للمحترفين ومنطقة للمهارات في مضمار الدراجات الجبلية في غابات حديقة مشرف الوطنية بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية. pic.twitter.com/asd6XVpfZ5— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 4, 2022
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