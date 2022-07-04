بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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استحدثت بلدية دبي مناطق جديدة  في حديقة مشرف الوطنية بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية.

ووفقاَ لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تتضمن المناطق الجديدة منطقتين للمحترفين ومنطقة للمهارات في مضمار الدراجات الجبلية .

 

 

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