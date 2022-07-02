بدءا من اليوم.. اعمال طرق على شارع الامارات خلال أيام نهاية الأسبوع

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن البدء بأعمال طرق على شارع الإمارات بين تقاطع شارع دبي -العين وتقاطع القدرة بالاتجاهين، وذلك خلال أيام نهاية الأسبوع ابتداءً من اليوم السبت 2 يوليو 2022 وحتى 27 أغسطس المقبل.

ودعت الهيئة السائقين الى أخذ الحيطة والحذر واتباع اللوحات الإرشادية لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق خلال مرورهم بشارع الإمارات في الأيام المذكورة.

ويُعد "شارع الإمارات" أحد أهم المحاور الاستراتيجية، ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق في الدولة، وهو مكون أساسي في منظومة الطرق الاتحادية، حيث يربط إمارات الدولة ببعضها بعضاً، ويسهم في تيسير التدفق المروري، وتسهيل حركة النقل في ما بينها.

ويبدأ "شارع الإمارات" من مدخل إمارة أبو ظبي مع إمارة دبي جنوبا، عند التقاطع مع طريق الفاية للشاحنات، مروراً بإمارتي الشارقة وعجمان، وصولاً إلى إمارة أم القيوين، إذ يرتبط مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الاتحاد، ليخدم إمارة رأس الخيمة. ويتميز "شارع الإمارات" بوجود العديد من التقاطعات المجسرة على امتداده، التي تم تصميمها وتنفيذها وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية والمعايير العالمية، بهدف توفير حركة مرورية حرة في كل الاتجاهات.

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