12 نصيحة لحماية الأطفال من الغرق في المسابح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي ضمن حملة «صيف بأمان» الأسر من خطورة ترك الأطفال من دون رقابة في المسابح، مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنباً لوقوع حوادث غرق.

وأوضحت أن الإهمال يُعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم أثناء ممارستهم السباحة.

ووجهت 12 نصيحة اعتبرتها «طوق نجاة» لحماية الأطفال من الغرق في المسابح المنزلية أهمها عدم استخدام الأطفال أحواض السباحة بمفردهم، ووضع سياج آمن حول الأحواض، والإلمام بالسباحة، وتكون الأرضية المحيطة بحوض السباحة مانعة للانزلاق، وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات نجاة أثناء ممارسة السباحة، وعدم انشغال الأهالي بالهواتف أثناء ممارسة أبنائهم السباحة، وتعلّم الأهالي مبادئ الإسعافات الأولية، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في حال عدم استخدامها، وعدم دخول الأطفال دون ثلاث سنوات المسابح، وتزويد المسابح بسلالم ثابتة، ووجود مقابض معدنية على محيط المسابح، وعدم تجاهل تعليمات السلامة، مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.

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