سلطان القاسمي: مشروعات الشارقة الجديدة توفر 600 وظيفة

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن القطاع الخاص يوفر وظائف، إذ تم توفير 91 وظيفة في القطاع الخاص، وهذا العمل مستمر خلال الفترة المقبلة.

وقال حاكم الشارقة في مداخلة عبر البث المباشر: "نقيم مشروعات، وهي ليست لـ(الفرجة أو النزهة)، ولكنها تشمل وظائف وموظفين، وخلال الأشهر الستة المقبلة سنكمل 600 وظيفة".

وأضاف: "الإحلال كان في 3000 وظيفة في شرطة الشارقة، فبدأنا هذا البرنامج منذ بداية العام وإلى يومنا هذا استلم 874 مواطنا استلموا وظائف من برنامج الإحلال في شرطة الشارقة، وهذه السنة سيكون لدينا 1500 وظيفة في الشرطة، والحكومة طلبت 1000 وظيفة؛ ومنها تم توظيف 450 والبقية في الطريق"، مشيرًا إلى أن البعض استقال وتم توظيف 217 في هذه الحالة فقط".

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